Si completa la nuova viabilità all’ingresso di Vasto Marina: nuovo semaforo "intelligente"

Si avvia verso il completamento la nuova regolamentazione del traffico sulla statale 16 a Vasto Marina.

Installati, nei pressi del viadotto Vasto Marina, i nuovi semafori all'incrocio tra la statale 16 e viale Dalmazia. Consentiranno di attraversare in sicurezza in un tratto di statale, quello che costeggia la parte sud della riviera, in cui molti pedoni sono stati investiti negli anni scorsi, tant'è che il Comune era corso ai ripari, realizzando degli spartitraffico.

"Prima di attivare l'impianto - spiega il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - attendiamo l'autorizzazione dell'Anas per la realizzazione sull'asfalto delle tracce in cui inserire le spire a induzione magnetica necessarie a rilevare i flussi di traffico, di qui la definizione di semaforo intelligente. È lo stesso sistema di rilevazione dell'altro semaforo" all'ingresso nord della località balneare, dove sono stati rilevati, mediamente, circa 11mila veicoli in transito al giorno in ognuno dei due sensi di marcia.