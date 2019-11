Porto di Vasto, la Lega replica a Menna: "Sia più attento, sfregio fatto dal centrosinistra"

Dopo l'intervento di ieri del sindaco di Vasto, Francesco Menna, sul mancato finanziamento a favore del porto di Punta Penna da parte della Regione [LEGGI], il fronte leghista locale replica richiamando le responsabilità della precedente giunta di centrosinistra.

Manuele Marcovecchio (consigliere regionale), Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa (consiglieri comunali di Vasto) dicono: "Contrariamente a quanto da lui sostenuto, il Piano triennale delle opere pubbliche, relativo all'autorità Portuale del Medio Adriatico (cioè Ancona), può contemplare finanziamenti solo ed esclusivamente ai porti nazionali, che in Abruzzo sono Pescara e Ortona. Non si tratta quindi di finanziamenti regionali, che dovrebbero essere invece destinati alle portualità di diretta competenza regionale, ovvero il porto di Vasto e di Giulianova. Lo sfregio al nostro porto, in realtà, è stato fatto dallo scorso governo regionale che ha destinato i fondi del masterplan ai porti nazionali di Ortona e Pescara (che, come visto, possono godere di finanziamenti nazionali come appunto quello del Piano Triennale delle opere pubbliche dell'autorità portuale di Ancona). È consigliabile, pertanto, che vi sia una più attenta analisi delle cose prima di puntare il dito verso il nostro governo regionale che, al contrario, pone e continuerà a porre premura circa lo sviluppo del porto del Vastese".