Nel fine settimana i volontari Airc raccolgono fondi con i "Cioccolatini della ricerca"

Nel fine settimana i volontari Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, torneranno in oltre 1000 piazze italiane con l'iniziativa i Cioccolatini della ricerca. Con una donazione di 10 euro si potrà ricevere una confezione da 200 grammi di finissimi cioccolatini fondenti Lindt.

Il Comitato di Vasto dell'Airc sarà presente in tre punti nei giorni sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 9 alle 20: piazza Rodi a Vasto Marina (accanto all'edicola), in piazza Rossetti (nei pressi degli ex palazzi scolastici) e al Centro del Vasto (via Cardone). Dai volontari l'invito a partecipare all'iniziativa così da contribuire a sostenere la ricerca.

