Le ragazze del Tennistavolo Vasto giocano in casa due sfide di serie B: "Venite a sostenerci"

Le ragazze del Tennistavolo Vasto si stanno preparando all'appuntamento di domenica 10 novembre che le vedrà scendere in campo per il secondo concentramento del girone H di serie B. Per Margherita Cerritelli, Marzia Comparelli e Giulia Ciferni sarà una giornata speciale perchè disputeranno gli incontri (della 3ª e 4ª giornata di campionato) tra le mura amiche della palestra del Centro San Gabriele di Vasto. La squadra del presidente Comparelli viaggia a punteggio pieno e, negli incontri con Eureka Roma e L'Azzurro Molfetta, punta a rafforzare il primato per mettere così un'ipoteca sulla partecipazione ai playoff.

Ecco perchè, in vista dell'appuntamento di domenica, la squadra vastese lancia un appello a tutti gli appassionati di sport affinchè possano partecipare alla lunga giornata di sfide (il primo incontro è alle 11, il secondo alle 14) sostenendo le tre giovani giocatrici abruzzesi, le vastesi Cerritelli e Comparelli con Ciferni di Silvi, verso un doppio successo.

Ne abbiamo parlato ieri, al termine di una sessione di allenamento nella palestra della scuola media Paolucci - che ospita i corsi del TT Vasto - con il presidente Stefano Comparelli e le giocatrici Margherita Cerritelli e Marzia Comparelli.