Impianti sportivi, a Vasto il convegno con Sara Simeoni e Giovanni De Benedictis

"Parliamo di sport e dell'impiantistica sportiva su tutto il nostro territorio, dell'importanza dello sport per i nostri giovani e del suo valore pedagogico. Anche del suo valore come risorsa per il turismo sportivo per la nostra città e del suo comprensorio".

Così la Pro loco Città del Vasto annuncia il convegno che si terrà il 16 novembre, alle 10, nell'aula magna Maurizio Natale dell'Itset Palizzi.

"Iniziamo - si legge in una nota del presidente della Pro loco, Mercurio Saraceni - con l'atletica leggera, regina dei Giochi Olimpici e dello sport dai tempi più antichi.

Madrina della giornata sarà la primatista mondiale e campionessa olimpionica a Mosca 1980 di salto in alto, Sara Simeoni. Inoltre, Giovanni De Benedictis campione ed atleta olimpionico abruzzese, la nostra concittadina e campionessa europea Master 50 Miriam Di Iorio; oltre al presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro, all'assessore regionale allo Sport, Guido Liris".