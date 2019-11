A Vasto apre il Creo Kitchens Store: scegli la tua nuova cucina

Apre a Vasto il nuovo Creo Kitchens Store, punto vendita del marchio italiano di cucine del gruppo Lube. Il negozio, in via Martiri Istriani 1, a Vasto Marina, sarà il punto di riferimento per chi vuole scegliere per la propria cucina e il proprio living degli arredamenti moderni e di design.

Creo Kitchens sta aprendo una serie di centri specializzati dove, oltre a tutte le linee di cucine e living, c’è il vantaggio di essere guidati e assistiti da personale qualificato e competente. Inoltre, nei negozi Creo, si potranno trovare sempre promozioni e offerte dedicate.

Il marchio Creo, dello storico gruppo Lube, si sta distinguendo per cucine moderne e di design che non rinunciano alla grande tradizione artigianale italiana. “Creo è una linea parallela a quella Lube, molto incentrata sul moderno, con linee essenziali e si rivolge ad un pubblico ampio. Chi sceglie Creo ha l’affidabilità del gruppo Lube a prezzi davvero vantaggiosi. Tutti i materiali sono al 100% ecologici, aspetto molto importante al giorno d’oggi, le superfici sono antibatteriche e a zero emissioni di formaldeide”.

Lo staff del centro Creo Kitchens di Vasto si occupa di ogni aspetto nella progettazione, vendita e assistenza. “Guidiamo il cliente nella scelta della migliore soluzione data dalle linee di prodotti, effettuiamo i rilievi sul posto e ci occupiamo di trasporto e montaggio. E poi, con il servizio di assistenza post-vendita, restiamo a disposizione per qualunque dubbio e tutte le necessità del caso”.

Nei giorni di inaugurazione del nuovo punto vendita ci saranno delle promozioni davvero interessanti. "Metà cucina sarà in regalo, ci saranno promozioni sugli elettrodomestici e, in generale, su tutta la linea di prodotti. Venite a trovarci in via Martiri Istriani per scoprire tutte le offerte".

Creo Kitchens Store

Via Martiri Istriani, 1 - Vasto Marina

0873.583323

La pagina facebook - clicca qui





Informazione pubblicitaria