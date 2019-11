"La paziente sarebbe stata chiamata di lì a poco per l’intervento"

"Di lì a poco l'avrebbero chiamata". Così la Asl Lanciano-Vasto-Chieti replica alla D.P.A., la donna che ha raccontato a Zonalocale l'esperienza vissuta per sottoporsi a un intervento a seguito di un aborto farmacologico e delle successive complicanze [LEGGI].

"Il nome della paziente non era il lista d'attesa perché si trattava di un'urgenza e non di un intervento programmato. Per questo, dal reparto hanno risposto alla sua familiare che in lista non c'era nessuna paziente proveniente dal reparto di ginecologia. Di lì a poco l'avrebbero chiamata per sottoporla all'intervento".