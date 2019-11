Teatro Rossetti, al via la nuova doppia stagione. "Video dei concerti, 1800000 visualizzazioni"

Musica e prosa: il binomio si consolida nella stagione 2019-2020 del Teatro Rossetti di Vasto. Presentata stamani, nella Sala del Gonfalone del municipio, la 13ª stagione concertistica organizzata dal direttore del Polo culturale Città del Vasto, Raffaele Bellafronte.

Alla presentazione hanno preso parte sindaco e vice sindaco, Francesco Menna e Giuseppe Forte, assessore ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna, responsabile del Servizio cultura del Comune di Vasto, Irma Perrotti, e presidente della Scuola civica musicale, Annamaria Di Paolo.

"Ringraziamo Bellafronte per il calendario di alto livello che, attraverso le sue conoscenze nel settore, è riuscito ad allestire", commenta Forte. "Tra novembre e dicembre, sarà un tour de force di eventi. Sono previsti sconti per i giovani. Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze di tutti nella massima trasparenza".

"I video dei concerti del Teatro Rossetti - hanno avuto un milione e 800mila visualizzazioni e l'80% di tutti questi utenti è entrato anche nei sito Internet del Comune, con una grande pubblicità per Vasto. Ripristineremo le dirette streaming, che due anni fa sono state seguite in 90 Paesi del mondo".

L'annata 2019, "dal primo gennaio al 31 dicembre, costerà circa 100mila euro, compresi i Concerti di mezzanotte, che si svolgono d'estate a Palazzo d'Avalos", fa i conti Bellafronte, "ma a questa cifra vanno sottratti i 30mila euro tra abbonamenti e biglietti. I benefici prodotti da attività di questo tipo sono fondamentali. Certo, si tratta di un percorso a lunga gittata, ma ne vale la pena".

Annamaria Di Paolo ricorda, inoltre, "l'attività quotidiana di 170 iscritti e 30 docenti della Scuola civica musicale".

Forte esprime "solidarietà nei confronti dei 400 lavoratori del Teatro Bellini di Catania, che rischiano di perdere il posto, a testimonianza delle grandi difficoltà finanziarie in cui versano oggi le istituzioni teatrali. Il nostro piccolo teatro, in questo panorama, è un'eccezione".

Il calendario - "Il primo appuntamento musicale è in programma domenica 17 novembre 2019, alle ore 17:30, con Daniela Cammarano, violino, e Alessandro Deljavan, pianoforte", si legge in una nota del municipio.

"Gli altri concerti sono previsti ogni domenica fino al 22 marzo 2020. Lunedì 30 dicembre 2019 invece è confermato il consueto Concerto per il nuovo anno alle ore 21:00. A salire sul palco del teatro sarà l’Orchestra Sinfonica Sofia Sinfonietta.

La vendita degli abbonamenti per la stagione concertistica inizierà domani mattina alle ore 10:00. Per la stagione di prosa la prenotazione degli abbonamenti partirà invece lunedì 18 novembre. Gli acquisti potranno essere fatte online su Do it Yourself o recandosi in Via Alfieri, 35 al quarto piano dal lunedì al venerdì ore 10:00 -13:00 e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è di 15 euro ( studenti 10 euro). L'abbonamento stagione concertistica costa 130 euro (studenti 90 euro); l'abbonamento per la stagione di prosa 80 euro (studenti 60 euro)".