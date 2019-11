Lotta all’evasione della tassa di soggiorno, Menna: "Ho presentato denuncia alla finanza"

Una denuncia alla guardia di finanza per evasione dell'imposta di soggiorno. L'ha presentata il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

È lui stesso ad annunciare l'azione legale. Lo fa nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 concertistica e di prosa del Teatro Rossetti.

"Nell'organizzazione degli eventi, sia culturali che di intrattenimento - sottolinea il primo cittadino - il Comune va avanti con risorse proprie. Non ci aiuta nessuno, né la Regione, né lo Stato". La tassa di soggiorno dell'estate 2019 "ammonta - comunica l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna - a 318mila 381 euro, ma la cifra non è ancora definitiva" perché è in corso il recupero delle somme evase "a seguito - conferma Menna - di una mia denuncia presentata alla guardia di finanza e alla polizia locale. L'imposta di soggiorno ci consente di coprire oltre il 50% delle spese del cartellone turistico e culturale". Poi sottolinea: "Stanno aprendo nel centro storico nuovi bed & breakfast, segno che di un un turismo che c'è. Torno a lanciare l'idea dell'albergo diffuso, che consentirebbe di ovviare al problema dell'assenza di hotel nella città antica".