Vasto tra i Comuni Ciclabili, un riconoscimento importante per la città

L'Amministrazione Comunale ha approvato, con delibera di Giunta numero 297/2019, l'adesione all'iniziativa “Comuni Ciclabili”promossa da FIAB– Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. La FIAB è la più grande associazione ciclo-ambientalista italiana, conta oltre 160 associazioni aderenti su tutto il territorio nazionale. ComuniCiclabili FIAB valuta il grado di ciclabilità dei comuni, ovvero quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, un strumento utile ai cittadini e ai turisti.La cerimonia di consegna degli attestati e delle bandiere si svolgerà a Torino il prossimo 12 novembre presso la Centrale Nuvola Lavazza. "Si tratta di un vessillo prestigioso che attesta il grado di ciclabilità di una località ed è per noi, che siamo sempre attenti alla crescita turistica e sostenibile del territorio, una grande soddisfazione partecipare a progetti che promuovono il cicloturismo” ha dichiarato l'assessore alla mobilità sostenibile, Paola Cianci, aggiungendo: “L'impegno del Comune di Vasto nella progettazione del Biciplan, piano urbano della mobilità ciclistica, per lo sviluppo di una rete di collegamenti tra le piste ciclabili esistenti e la Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione e nella comunicazione sull'importanza della mobilità alternativa attraverso il progetto Va.Mo.S, sarà ulteriormente valorizzato dal riconoscimento della bandiera gialla di Comune Ciclabile".