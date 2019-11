Menna: "Seduta di seconda convocazione. Invito Verì e Schael a partecipare"

"In occasione del prossimo Consiglio comunale, in programma il 15 novembre alle ore 9 (in seconda convocazione) il sindaco di Vasto, Francesco Menna, invita nuovamente a partecipare alla seduta, per discutere della sanità vastese, il manager della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, e l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì". Lo comunica una nota del municipio.

"Nel corso del Consiglio comunale si discuterà anche di un altro importantissimo punto, quello della vicenda Cerella e del futuro degli oltre 70 dipendenti. Saranno, pertanto, invitati a partecipare alla discussione i sindaci del Vastese e il sottosegretario regionale delegato ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis".