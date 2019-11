Il Parco Falcone e Borsellino Ã¨ sporco, la pulizia Ã¨ fai da te: i rami li raccoglie una residente

Il parco pubblico è sporco? Ci pensano i cittadini. Pulizia fai da te nella villa comunale Falcone e Borsellino, nel quartiere San Paolo a Vasto.

A rimboccarsi le maniche oggi è Patrizia De Rosa, una residente che più volte in passato ha protestato per la sporcizia nell'area verde del rione che, con circa 13mila residenti, è il più popoloso della città.

"Stamattina - racconta - ho trovato tutto sporco, come sempre. E anche peggio: oltre ai rami delle palme caduti che invadevano il vialetto, anche quelli degli ulivi. Nei giorni scorsi, il Comune ha emanato il bando per la raccolta delle olive dalle piante comunali ma, evidentemente, nessuno in municipio ha pensato di imporre anche un obbligo di pulizia successiva alla raccolta. Allora, visto che qui siamo abbandonati a noi stessi, mi sono messa io a pulire. Ho contattato gli assessori Paola Cianci e Gabriele Barisano. Non me ne vado da qui, se non mandano un camion a ritirare tutta la sporcizia che ho raccolto".