Guaina cade da un tetto e precipita su un’auto in via Tobruk, la donna alla guida era appena uscita

Un ampio pezzo di guaina isolante cade da un tetto e precipita su un'auto. La donna alla guida era uscita dall'abitacolo poco prima, evitando casualmente di essere travolta.

È successo stamattina in via Tobruk, nel centro di Vasto. La guaina si è staccata dal solaio di un palazzo del complesso residenziale. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e la polizia locale.

Non si sono verificati danni alle persone. Rallentamenti al traffico durante le operazioni di rimozione del rivestimento crollato dall'edificio e i rilievi eseguiti dagli agenti.