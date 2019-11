Del Piano: "Non prendo ordini da nessuno. Garantisco tutti, maggioranza e minoranza"

"Non prendo ordini da nessuno". Mauro Del Piano, presidente del Consiglio comunale di Vasto, rivendica la sua autonomia. Dopo la conferenza dei capigruppo, che ha fissato per il 15 novembre la data della prossima seduta, il centrodestra è tornato a soffiare sul fuoco delle polemiche scatenate dalle numerose assenze, quasi tutte nella maggioranza di centrosinistra, che hanno fatto saltare la seduta del 28 ottobre.

Alessandro d'Elisa, vice presidente in quota centrodestra, parla di "maggioranza arrogante impone la data e non rispetta le istituzioni" [LEGGI].

"Nel mio ruolo di presidente - risponde Del Piano - sono garante di tutto il Consiglio comunale e non prendo ordini da nessuno. La data non è stata decisa dal capogruppo del Pd, ma sentendo la conferenza dei capigruppo, cui fornisco sempre diverse possibili date in cui riunire l'assemblea civica. In questo caso, viste le molte assenze nella maggioranza, non c'erano altre date utili per garantire la presenza dei consiglieri di maggioranza. È vero che in seconda convocazione sono sufficienti 8 presenti afifnché la seduta sia valida, ma è altrettanto vero che io devo essere garante di tutti, maggioranza e minoranza. Per questo, ad un Consiglio convocato per discutere di temi molto importanti, è giusto garantire la partecipazione più ampia possibile".