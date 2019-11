Sorrisi per le giovanili del Futsal Vasto: vincono under 15, under 17 e under 19

Campionato under 15 | Futsal Vasto - Es Chieti 2-1

Buona prova dei ragazzi di mister Trapani che superano di misura i teatini. Il primo tempo è in equilibrio con i vastesi che riescono ad andare in vantaggio con Brettone servito da Radoccia, abile nel dribblare un paio di avversari e poi servire il compagno. Nella ripresa i biancorossi raddoppiano con Maranca, gli ospiti poi vanno in gol ma è ormai troppo tardi per rientrare in partita e la sfida finisce 2-1.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Città di Chieti 5-1

Ottima prova della squadra allenata da Giampaolo Porfirio che supera nettamente il forte Città di Chieti. Dopo pochi minuti di gara i vastesi sono già avanti 2-0 con le reti di D'Annunzio e Borgia. I teatini approfittano di una distrazione difensiva per accorciare le distanze ma Peluzzo e Terpolilli riportano il vantaggio ad una distanza di sicurezza e si va al riposo sul 4-1. Nella ripresa i vastesi controllano la gara e Borgia segna il gol del 5-1 con cui si chiude la partita.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Città di Chieti 6-3

Bella vittoria per i ragazzi dell'under 19 che superano il Città di Chieti tra le mura amiche del Palasalesiani. Nel primo tempo, giocato in sostanziale equlibrio, i ragazzi di mister Giacomucci vanno sotto ma poi pareggiano con Berardino e si portano in vantaggio con Laccetti. Nella ripresa c'è la doppietta di Falorio per il 4-1, il Chieti prova a rifarsi sotto segnando il 4-2 ma Marino e Laccetti portano il punteggio sul 6-2 e a nulla serve il gol segnato dai teatini nel finale. Il Futsal Vasto vince 6-3.