Lavori alla stazione, Magnacca: "Ora l’obiettivo è portare più fermate di treni"

“Ora la nostra battaglia deve proseguire per consentire nuove fermate dei treni a lunga percorrenza a tutto vantaggio di un territorio che ha bisogno di una mobilità non solo sostenibile, ma anche veloce”. Tiziana Magnacca, sindaca di San Salvo, individua il nuovo obiettivo, dopo l'avvio dei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo [LEGGI].

“Sono soddisfatta nel constatare che la costanza e l’impegno alla fine consentano di ottenere importanti risultati per la collettività. La stazione ferroviaria di Vasto–San Salvo in tempi brevi ora sarà adeguata diventando più smart e più easy, con un nuovo look, ma soprattutto finalmente più accessibile abbattendo le barriere architettoniche e attivando anche percorsi tattili per non vedenti”.

“La comunità che utilizza il treno per viaggiare recarsi al lavoro, per studiare o andare in vacanza potrà presto avere a disposizione una stazione più adeguata e moderna – prosegue il sindaco di San Salvo – per una mobilità sostenibile che va potenziata e resa più fruibile”.

Il sindaco di San Salvo ricorda le battaglie portate avanti in questi anni con la sua consiliatura per evitare la dismissione dello snodo ferroviario da e per la zona industriale, ma soprattutto i ripetuti viaggi ad Ancona per incontrare i vertici di Rfi della direzione della linea Adriatica che hanno permesso di destinare risorse per milioni di euro, già destinati altrove, per adeguare e ammodernare ai nuovi standard di mobilità per la

stazione di Vasto–San Salvo, altrimenti destinata a perdere qualsiasi prospettiva di valorizzazione. “Frutto, in particolare questo risultato, del presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano con i suoi buoni uffici in Rfi affinché gli investimenti fossero fatti qui nella stazione di Vasto – San Salvo”.