Dopo 25 anni chiude "House", Lucio Ritucci: "Grazie a chi ci ha dato sempre fiducia"

Dopo venticinque anni di attività, il 31 dicembre 2019 chiuderà House, negozio di casalinghi e articoli per la casa in via Alessandrini a Vasto. Per il titolare, Lucio Ritucci, che da oltre 40 anni lavora in questo settore, è arrivato il momento del meritato riposo. “Sono nato in questo settore lavorando per vent’anni con la famiglia D’Amico. Poi, 25 anni fa, ho intrapreso questa nuova avventura con la mia attività in via Alessandrini. Dopo tanti anni è arrivato il momento di ritirarmi anche se, quando uno legato al proprio lavoro, ad un’attività portata avanti con passione giorno dopo giorno, è una cosa un po’ difficile”.

Nei cinque lustri di attività Lucio e i suoi collaboratori hanno sempre accolto con cordialità i clienti del negozio. “Ho cercato di comportarmi sempre bene con chi ha scelto questo negozio, impegnandomi per accontentare le richieste di tutti. Questo ha portato i suoi risultati. Oggi mi dispiace salutare, nonostante le problematiche del periodo si lavora ancora bene”.

House è stato sempre un punto di riferimento per una clientela affezionata, riuscendo a reggere il confronto con la crescente abitudine di acquistare online. “Oggi il cliente, magari di mezza età, ha bisogno di avere una persona di riferimento per conoscere bene l’articolo, per sapere quale garanzia c’è, per avere affidabilità. Ecco, per tutti questi aspetti ci hanno permesso di avere in questi anni una clientela affezionata, molti di loro vengono qui da 25 anni”.

Questi due ultimi mesi di attività - a partire da oggi, 4 novembre - saranno l’occasione per salutare tutti i clienti che hanno scelto House nel corso degli anni. “Per ringraziarli ci sarà una vendita promozionale con uno sconto del 30% sui prezzi reali di tutti i prodotti presenti in negozio. È il mio modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia per tanti anni”.

House Casalinghi

Via Alessandrini, 32 - Vasto





informazione pubblicitaria