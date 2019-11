"Con le modifiche alle corse per gli studenti di Carunchio e Palmoli si torna indietro di 30 anni"

I consiglieri comunali di opposizione di Carunchio Unito e Civico (Angela Ranni, Antonio Cardinale e Antonio Turdò) si associano alla protesta del sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sull'unione delle corse nei rispettivi comuni che rischia di far arrivare gli studenti ben oltre l'orario di entrata delle scuole [LEGGI].

"Il percorso – scrivono i tre consiglieri – con la soppressione della corsa di Palmoli avrà un'entrata e un'uscita da Palmoli, prima era il semplice passaggio in località 'Fonte La Casa' in attesa della coincidenza. Pensare di fare questo tragitto con queste variazioni e con le annesse fermate, spostando l’orario di soli 5 minuti in più, anche per lo stato comatoso delle strade dell’Alto vastese è pura immaginazione".

"Non ci stà bene nemmeno l’orario di ritorno, arrivo previsto per le tre del pomeriggio. Così si torna indietro di 30 anni, da decenni i nostri ragazzi non tornavano in questo orario. Pensiamo che la società Cerella debba organizzare in altri posti risparmi ed economie di scala, non sulla pelle dei ragazzi delle zone interne. Sarebbe il caso di verificare le origini dei tanti problemi finanziari che attanagliano il bilancio economico della società Cerella".