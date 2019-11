Vasto domina il derby col Chieti: 83-59, cinque vittorie in sei partite

Dopo lo scivolone di Lanciano, la Vasto Basket torna subito alla vittoria sul parquet amico. E non potevano scegliere partita migliore per riaccendere immediatamente l'entusiasmo del pubblico del PalaBcc: la squadra di Ambrico domina il derby con la Magic Basket Chieti, chiudendo con un netto 83-59.

Equilibrato il primo quarto, con Chieti che riesce a chiudere in vantaggio di un punto: 15-16. Nel secondo, i biancorossi mettono subito la freccia e sorpassano gli avversari. Una tripla stupenda consente ai ragazzi di coach Ambrico di allungare fino al 38-23 con cui si chiude la seconda frazione in cui i teatini, invece, commettono diverse imprecisioni sotto canestro.

Alla ripresa dopo l'intervallo, i padroni di casa innestano il turbo. Due canestri da tre consecutivi portano a oltre 20 punti il vantaggio del quintetto del presidente Spadaccini. Il parziale del terzo quarto è eloquente: 56-35 per Vasto.

Combattuti gli ultimi 10 minuti, ma i padroni di casa gestiscono al meglio il vantaggio. Il finale è in crescendo: da 71-53 a 2:35 dal termine al definitivo 83-59. Con 5 vittorie nelle prime 6 partite del campionato di Serie C Gold, non si può che sorridere.