La San Gabriele conquista la prima vittoria: battuta 3-1 la Dannunziana

Prima vittoria nel campionato di serie C per la San Gabriele Pallavolo Vasto che si è imposta per 3-1 con la Dannunziana Volley School. La squadra di Mattia De Angelis è partita subito con il piede giusto, riuscendo ad essere incisiva al servizio e in attacco, chiudendo i primi due set 25-15 e 25-12. Sembrava il preludio ad un netto 3-0 ma, nel terzo parziale, le giovani pescaresi allenate da Simone Di Tommaso - con lui in panchina anche Peppe Del Fra, ex allenatore delle vastesi - sono riuscite a rientrare in partita approfittando del calo delle padrone di casa e andando a vincere 25-19.

Coach De Angelis ha quindi operato alcuni cambi di formazione per riportare la giusta tensione in campo e, nel quarto set, gli effetti si sono visti perchè la San Gabriele ha chiuso sul 25-11 conquistando parziale e vittoria. Sono tre punti importanti che permettono alla squadra del presidente Ciaffi di muovere la classifica. Nel prossimo turno le vastesi andranno a far visita al Giulianova che viaggia a punteggio pieno.