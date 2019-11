Andrea Iannone senza sorrisi in Malesia: il suo gran premio si chiude con una caduta

Andrea Iannone chiude ccon una caduta il gran premio di Malesia. Per il pilota vastese dell'Aprilia, che arrivava dal 6° posto in Australia - miglior risultato stagionale -, è stato un weekend in salita sulla pista di Sepang. Qualche difficoltà già nei turni di qualifica, in cui aveva rimediato anche una scivolata, fortunatamente senza conseguenze. Ieri aveva chiuso le qualifiche con il 17° posto in griglia di partenza.

Nel gran premio Iannone era riuscito a recuperare una posizione ma, quando era al 16° posto e provava a rientrare sui piloti che lo precedevano, è scivolato alla curva numero 9 finendo fuori pista a 8 giri dalla fine della gara. Caduta senza gravi conseguenze fisiche ma gran premio che per lui termina così, senza sorrisi.

Vince Vinales, con una gara corsa in solitaria, seguito da Marquez e Dovizioso, con lui sul podio.

Tra due settimane la MotoGp tornerà in pista a Valencia per l'ultimo appuntamento della stagione. Andrea Iannone proverà a chiudere positivamente un'annata in cui ha lavorato con il team Aprilia per far crescere una moto che, in diversi frangenti, ha dato segnali positivi. Lavoro che tornerà senz'altro utile per il campionato 2020.

L'ordine d'arrivo: Vinales, Marquez, Dovizioso, Rossi, Rins, Morbidelli, Quartararo, Miller, Petrucci, Mir, P. Espargaro, Bagnaia, A. Espargaro, Lorenzo, Kallio, Syahrin, Abraham.