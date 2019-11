Alla Vastese non basta Dos Santos, a Pineto biancorossi riacciuffati sull’1-1

Finisce senza vincitori, né vinti il derby di serie D tra Pineto e Vastese. Partita dai due volti: meglio gli ospiti nel primo tempo, padroni di casa più vicini al gol decisivo nella ripresa, nonostante oltre una ventina di minuti in inferiorità numerica.

I padroni di casa spingono subito nel tentativo di sbloccare il risultato. Nei primi 13 minuti arrivano due volte al tiro, senza peraltro impensierire più di tanto Bardini.

Clamorosa opportunità al 15': tiro di Sarritzu ribattuto, Orlando è solo a porta vuota, ma spara alto sopra la traversa.

Ma la partita cambia al 26': cross Marianelli colpo di testa in tuffo di Dos Santos, che insacca sul primo palo. È il vantaggio della Vastese. E la squadra di Amelia potrebbe anche raddoppiare prima della fine della frazione.

La ripresa comincia con la formazione di Rachini che impone il suo gioco e sfiora il pareggio con Ciarcielluti, fermato da un salvataggio davanti alla porta. Ma ci riprova al 6', stavolta con successo: la sua bordata dal limite è diretta sotto l'incrocio.

Al 28' Pineto in 10 per l'espulsione del portiere Shiba, che colpisce il pallone con le mani fuori dall'area di rigore. Nonostante l'inferiorità numerica, nel finale è il Pineto a provare con più insistenza a cercare la vittoria. Ma il risultato rimane in equilibrio fino al 5' di recupero, quando Vingo di Pisa pone fine alla contesa.

In graduatoria il Pineto, appaiato al Matelica a quota 18, segue a -9 le due battistrada, Notaresco e Recanatese, che hanno già creato il vuoto tra se stesse e le inseguitrici. La Vastese, con i suoi 12 punti, resta nell'anonimato.

Le formazioni - PINETO: Shiba, Amadio S., Pepe, Sarritzu (28’ st Amadio R.), Alessandro (21’ st Pippi), Ciarcelluti (25’ st Massa, 37’ st Pierpaoli), Marini, Camplone (24’ st Bianciardi), Acquadro, Orlando, Perini. A disposizione: Bianco, Di Giovacchino, Palumbo. All. Rachini

VASTESE: Bardini L., Pompei (31’ st Ansini), Pollace, Ribeiro Dos Santos (46′ st Zinni), Esposito F., Giorgi (42’ st Cardinale), Marianelli, Cavuoti (7’ st Ruzzi), Alonzi (13’ st Stivaletta), Cacciotti, Bardini F. A disposizione: Di Rienzo, Perocchi, Fanelli, Loggello. All. Amelia

Arbitro: Vingo di Pisa (assistenti: Zezza di Ostia Lido e Picillo di Cassino)

Reti: 26' pt Dos Santos (V.), 6' st Ciarcielluti (P.).

Note: espulso al 28' st Shiba (P.).

Serie D, girone F, 10ª giornata - Atletico Terme Fiuggi-Recanatese 1-2, Avezzano-Matelica 1-2, Città di Campobasso-Real Giulianova 2-0, Jesina-Montegiorrgio 1-2, Pineto-Vastese 1-1, S.N. Notaresco-Olympia Agnonese 2-1, Sangiustese-Chieti 2-2, Tolentino 1919-Atletico Calcio Porto Sant'Elpidio 2-1, Vastogirardi-Cattolica 3-2

Classifica - Notaresco e Recanatese 27, Matelica e Pineto 18, Montegiorgio 17, Vastogirardi e Atletico Calcio Posrto Sant'Elpidio 16, Città di Campobasso 14, Sangiustese 13, Real Giulianova, Olympia Agnonese e Vastese 12, Atletico Terme Fiuggi e Chieti 11, Tolentino 10, Avezzano 8, Cattolica 3, Jesina 2.