4 a 0 al Miglianico e il Casalbordino continua a volare. Tre punti importanti per il San Salvo

Ancora una vittoria, ancora 4 gol per continuare a volare in classifica. Il Casalbordino non si ferma più e batte anche il Miglianico nella sfida interna odierna. È Fieroni ad aprire le marcature al 16'pt approfittando di una mischia in area. Al 45'pt il raddoppio arriva con una bella rete di Letto da dentro l'area seguito al 20'st dalla seconda rete di Fieroni. Cinque minuti dopo anche Letto realizza la sua doppietta personale con un tiro impredibile sotto l'incrocio.

Sorride anche il San Salvo che oggi ha trovato la forza per ribaltare la partita contro la Fater Angelini dopo essere andata sotto di una rete (Rossodivita). Ci pensano Molino e D'Alessandro a completare la rimonta; finisce 2 a 1 con i biancazzurri che salgono a quota 14.

LA 10ª GIORNATA

Casalbordino - Miglianico 4-0

Casolana - San Giovanni Teatino 0-1

Elicese - Virtus Ortona 1-1

Fater Angelini Abruzzo - San Salvo 1-2

Ortona - Fossacesia 5-2

Raiano - Bucchianico 2-1

ScafaPassoCordone - Ovidiana Sulmona 1-0

Val di Sangro - Silvi 2-1

Villa - Athletic Lanciano 1-0

LA CLASSIFICA

Casalbordino 28

Elicese 21

ScafaPassoCordone 19

Villa 18

Ovidiana Sulmona 17

Silvi 17

Val di Sangro 17

Ortona 16

Miglianico 14

San Salvo 14

Fossacesia 12

Raiano 12

Casolana 11

Fater Angelini Abruzzo 10

San Giovanni Teatino 6

Virtus Ortona 5

Bucchianico 3

Athletic Lanciano 0