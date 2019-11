Un gol di Sante Mileno regala una preziosa vittoria al Futsal Vasto

È un gol di Sante Mileno a regalare la vittoria al Futsal Vasto nella sfida casalinga contro l'Es Chieti nella 7ª giornata di campionato. Il campo di casa del Palasalesiani si sta rivelando un fortino inespugnabile, qui i biancorossi hanno vinto tutte le quattro partite disputate in stagione. La sfida con i teatini, penultimi in classifica, si è rivelata ostica con la squadra di mister Rossi che ha fatto fatica a concretizzare le trame offensive. Il primo tempo si chiude in parità. Nella ripresa la squadra di casa va a caccia del gol che arriva al 10' con bomber Sante Mileno. Gli ospiti provano a reagire, tentano la carta del portiere di movimento ma, alla fine, il Futsal Vasto riesce a vincere la partita. Altri tre punti in classifica che fanno salire Gaspari e compagni a quota 12, in posizione di sicurezza. Sabato prossimo trasferta a Celano in casa dello Sport Center che precede i biancorossi a 13 punti.

La 7ª giornata

Futsal Lanciano - Magnificat 3-5

Futsal Vasto - Es Chieti 1-0

Hatria Team - A. Padovani 2-4

La Fenice Avezzano - Area L'Aquila 2-2

Lions Bucchianico - Sport Center 0-5

Lisciani Teramo - Sulmona Futsal 0-7

Orione Avezzano - Atl.Silvi 0-6



La classifica: 19 Atl. Silvi; 16 Magnificat*, Antonio Padovani; 15 Sulmona Futsal; 14 Futsal Lanciano; 13 Sport Center; 12 Futsal Vasto; 9 Hatria Team, Orione Avezzano; 4 La Fenice *, Lisciani Teramo, Lions Bucchianico; 3 Es Chieti; 1 Area L'Aquila.