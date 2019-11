In Malesia 17ª casella in griglia di partenza per Andrea Iannone

Andrea Iannone scatterà dalla 17ª casella in griglia di partenza nel gran premio della Malesia. Il pilota vastese dell'Aprilia aveva avuto delle difficoltà già nei primi turni di prove, con problemi tecnici che ne avevano limitato la competitività. Oggi non è riuscito ad andare oltre il 7° tempo nella Q1 che gli vale la sesta fila, 17ª posizione, nella gara di domani.

Nel penultimo appuntamento stagionale della MotoGp Iannone proverà a fare una gara di rimonta, sperando di poter far vedere buone cose così come accaduto nell'appuntamento di una settimana fa in Australia.

Nelle qualifiche a conquistare la pole position, con un'ottimo tempo nella Q2, è stato Quartararo, davanti a Vinales e Morbidelli. Solo 11° Marquez che ha rimediato una brutta caduta.

La griglia di partenza: Quartararo, Vinales, Morbidelli, Miller, Crutchlow, Rossi, Rins, Petrucci, Zarco, Dovizioso, Marquez, Bagnaia, Mir, A. Espargaro, Abraham, Iannone, Lorenzo, Kallio, Syahrin.