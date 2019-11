Scontro tra piu auto in A14 tra Vasto Nord e Vasto Sud: sette i feriti

16.40 - È stata riaperta la circolazione nel tratto interessato dall'incidente. Restano solo i due chilometri di coda, in via di smaltimento. Sarà la polizia stradale, in base ai rilievi effettuati, a ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro.

15.30 - Autostrada A14 bloccata per un incidente, avvenuto nel territorio di Vasto, al chilometro 448, nel quale sono rimaste coinvolte più vetture. Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud, in direzione Bari, alle 15 circa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere le persone rimaste ferite, fortunamente in maniera lieve, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, la polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud e il personale di Autostrade per l'Italia. Dalle prime informazioni sono sette i feriti, nessuno di loro è in gravi condizioni.

Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso con una lunga coda - circa 3 km. - di mezzi bloccati.

Per chi viaggia in direzione sud c'è l'uscita obbligatoria a Vasto Nord - dove si è formato 1 km. di coda - per poi proseguire lungo la statale 16 ed eventualmente rientrare in autostrada a Vasto Sud.