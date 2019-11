Sabato 2 novembre al Cimitero la messa con l’arcivescovo Bruno Forte

Nel giorno della commemorazione dei defunti sarà l'arcivescovo Bruno Forte a celebrare la messa, come da tradizione, al cimitero. Sabato 2 novembre l'appuntamento è alle ore 15 nel piazzale all'ingresso di via dei Conti Ricci del camposanto. Monsignor Forte, insieme a tutti i parroci della città, presiederà la messa in cui verranno ricordati tutti i defunti che riposano nel cimitero di Vasto. Ad animare la celebrazione saranno i giovani dell'oratorio Salesiano di Vasto.

Al mattino, alle 10.30, al cimitero sarà celebrata una messa per ricordare tutti i militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell'adempimento del loro dovere.