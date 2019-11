Lunghe code sulla Statale 16 per un incidente a Vasto Marina

Un incidente si è verificato tra le 18 e le 18.30 sulla Statale 16 a Vasto Marina. A scontrarsi sono state una Peugeot 206 e una Ford Fiesta nel tratto tra la rotonda all'incrocio con via Martiri Istriani e il semaforo.

Non grave l'entità del sinistro, ma pesanti i disagi al traffico, i rallentamenti: lunghe code si sono formate in ingresso e in uscita di Vasto Marina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia i medici del 118.