Ristrutturare è più conveniente grazie a Gabetti

Ristrutturare casa o un intero condominio può diventare molto conveniente grazie a Gabetti. È infatti partito un progetto immobiliare, che coinvolge diversi partner, per cogliere al meglio le opportunità offerte da Ecobonus - la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica - e il Sismabonus - l’agevolazione fiscale per interventi di messa in sicurezza statica di abitazioni o immobili produttivi nelle zone ad alta pericolosità sismica -.

Parte qui il più grande progetto per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

Grazie all’accordo tra Gabetti ed EnelX, l’area business di Enel dedicata ai servizi energetici, sarà possibile procedere alla cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno realizzato l’intervento agevolato o ad altri soggetti.

Quindi, il proprietario di un immobile, rivolgendosi a Gabetti e alla sua filiera di imprese che si occuperanno dei lavori, avrà un doppio vantaggio. Innanzitutto l’affidabilità di lavori eseguiti a regola d’arte e in tempi certi, grazie alle imprese selezionate. Ma il vantaggio sarà soprattutto economico perché il proprietario (o i proprietari, in caso di condomini) non dovrà sostenere la spesa completa per poi recuperare la quota prevista dalle tabelle con la detrazione in 10 anni, ma pagherà solo la parte non rientrante nella detrazione. (Ad esempio. Se si effettuano lavori per 100.000 euro e la detrazione è del 85% si pagheranno solo 15.000 euro mentre la restante parte sarà compensata con la cessione del credito.).

Sono diverse le formule previste da questo piano che permetteranno sia a singoli proprietari che ad interi condomini di operare interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico andando così ad abbattere i costi di gestione e a incrementare il valore degli immobili.

Per scoprire come accedere ai vantaggi offerti dal progetto di Gabetti, sia per unità abitative che per interi condomini, è possibile rivolgersi all’agenzia di Vasto, in corso Garibaldi, 45. I consulenti di Gabetti vi forniranno tutte le indicazioni per accedere a questo percorso e vi seguiranno in tutte le procedure.

