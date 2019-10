Pericolo cinghiali, si moltiplicano i segnali fai da te sulle strade del Vastese

Un altro cartello fai da te sulle strade del Vastese. Il segnale stradale di "pericolo cinghiali" non esiste, ma c'è qualcuno che si è divertito a crearlo, applicando alla segnaletica vericale di pericolo un adesivo triangolare raffigurante un ungulato.

Due giorni fa, a Vasto non era passato inosservato agli automobilisti in transito il segnale manomesso in via Osca, la strada che attraversa la zona industriale di Punta Penna [LEGGI]. Stamani ne è spuntato un altro sulla strada provinciale 212 (la ex statale 86) nel tratto Vasto-Cupello. Stesso adesivo.

Un curioso modo di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il problema degli incidenti, ormai giornalieri, causati dagli ungulati.