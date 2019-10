Della Penna: "Siren Festival, abbiamo ripreso i contatti con la Stardust"

Il Comune di Vasto vuole tornare a ospitare il Siren Festival nel 2020. "Abbiamo ripreso i contatti con Stardust", ha annunciato l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Carlo Della Penna, durante il faccia a faccia a Timeout con Francesco Prospero, consigliere comunale di Fratelli d'Italia [GUARDA la trasmissione].

"Il Comune di Vasto ne ha tutta l'intenzione, come abbiamo già dichiarato quando è uscito il comunicato stampa" riguardante l'annullamento dell'evento del 2019.

Della Penna ha ribadito la posizione dell'amministrazione Menna sull'evento annullato nei mesi scorsi: le motivazioni della cancellazione del Siren 2019 sarebbero "di tipo privatistico in cui il Comune c'entra ma non troppo, se non nell'ipotesi di fornire la massima disponibilità. Noi siamo disponibilissimi, e ci mancherebbe altro, a organizzare un evento di questa portata. Aggiungo che il Siren aveva all'inizio un contributo di 30mila euro; con noi, quando siamo subentrati, è riuscito ad averne 50mila, 60mila e 70mila euro l'anno, proprio perché è un Festival importante e perché il Comune di Vasto, ci credeva e ci crede tuttora".