Tubo tranciato dai lavori per la fibra ottica, autobotte per chi è senz’acqua

"Dalle ore 15 all'ingresso del cimitero di via dei Conti Ricci sarà possibile rifornirsi d'acqua grazie all'autobotte di 6000 litri messa a disposizione dal gruppo comunale della Protezione civile". Lo annuncia l'amministrazione comunale di Vasto in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale Comune di Vasto.

Nella zona del camposanto, ma anche in via Santa Caterina da Siena e nelle strade vicine i cittadini lamentano da giorni molti disagi causati dai lavori di realizzazione della rete in fibra ottica.

"Questa mattina una delle imprese che sta lavorando alla costruzione della rete a banda ultra larga a Vasto per conto di Opern Fiber, nel corso di un intervento di posa della fibra ottica, ha causato la rottura di una tubatura dell'acqua in via Sant'Agnese, causando una perdita idrica", si legge in una nota di Open Fiber.

"L'impresa, che ha eseguito il georadar e la preventiva segnalazione dei sottoservizi e dei cavidotti esistenti, ha immediatamente richiesto l'intervento dei tecnici di Sasi (proprietaria dell'infrastruttura), che hanno bloccato la fuoriuscita dell'acqua e stanno ultimando le operazioni di ripristino della rete con il supporto dell'impresa che sta eseguendo i lavori di cablaggio in città. Open Fiber si scusa con i residenti della zona per i disagi legati alla rottura della tubazione e assicura di aver messo un atto tutte le procedure necessarie al fine di riparare il guasto nel minor tempo possibile.

Il progetto di Open Fiber a Vasto prevede un investimento di 5 milioni di euro, interamente a carico dell'azienda, per fornire a cittadini e imprese una connessione ultraveloce (fino a un Gigabit al secondo). Con l'obiettivo di ridurre i disagi per la popolazione, Open Fiber comunica alla cittadinanza di Vasto che, dalla prossima settimana, d'accordo con l'amministrazione comunale, procederà alle operazioni di cablaggio nelle seguenti vie: via Pitagora, via dei Conti Ricci, Circonvallazione Istoniense e via Madonna dei Sette Dolori. È possibile segnalare qualsiasi situazione anomala, o che appare tale, nella sezione Contattaci del sito Internet di Open Fiber: www.openfiber.it".