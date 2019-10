L’Arcobaleno lancia una nuova manifestazione, Pennetta: "Tutti davanti all’ospedale"

"Difendiamo il nostro ospedale: tutti insieme davanti al San Pio domenica 10 novembre alle ore 11". Angela Pennetta lancia una nuova sfida. Il combattivo avvocato vastese chiama a raccolta i cittadini per una manifestazione davanti al presidio ospedaliero di via San Camillo de Lellis.

"L'esistenza dei comitati civici è di fondamentale importanza per la difesa della città e del territorio. Essi devono occuparsi di tutti i problemi civici, nessuno escluso, nonostante questo possa creare frizioni anche con il proprio credo politico personale. Non a caso i comitati civici sono apolitici e apartitici. In modo particolare, il comitato civico L'Arcobaleno, da me rappresentato, si è occupato e si occuperà dei tanti problemi che attanagliano la città. Sino ad oggi, abbiamo affrontato la questione della difesa del Tribunale di Vasto, dell'invasione dei cinghiali, della carenza di acqua. Adesso affronteremo quello vitale che riguarda il nostro ospedale. Ci tengo a precisare che, nel portare avanti queste battaglie, non perseguo nessun interesse personale e/o privatistico, nonostante alcuni rappresentanti pro tempore delle istituzioni siano fermamente convinti del contrario. L'associazione Arcobaleno c'è e ci sarà sempre a difesa dei cittadini di Vasto e del comprensorio".