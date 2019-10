Futsal Vasto: l’under 17 vince in Coppa, cadono under 15 e under 19

Campionato under 15 | Città di Chieti - Futsal Vasto 13-1

Nulla da fare per i baby biancorossi sul campo del forte Città di Chieti. I ragazzi di mister Trapani reggono bene nel primo tempo ma poi incassano 13 reti nella seconda parte di gara. Di Maranca il gol della bandiera biancorosso.

Coppa Abruzzo under 17 | Es Chieti - Futsal Vasto 2-3

Nella seconda sfida di Coppa la squadra di mister Porfirio espugna il campo dell'Es Chieti disputando un'ottima prova. La doppietta di Coppola e il tiro libero di Peluzzo regalano la vittoria ai biancorossi

Campionato nazionale under 19 | Antonio Padovani - Futsal Vasto 12-7

Sfida ricca di gol e con tanti ribaltamenti di fronte quella tra Futsal Vasto e Antonio Padovani. I ragazzi di mister Giacomucci conducono per tre quarti di gara, poi, complice la stanchezza, vengono rimontati e battuti. Per i vastesi ci sono le doppiette di Di Fonzo e Grosso, una rete per Antenucci, Aquilano e Marino.

Coppa Abruzzo under 19 | Chaminade - Futsal Vasto 2-1

Il Futsal Vasto cade in casa dello Chaminade e saluta la Coppa Abruzzo. Sul paquet di Campobasso i vastesi vanno sotto 2-0 nel primo tempo. Nella ripresa Santovito accorcia le distanze ma poi è grande protagonista il portiere di casa che nega ai biancorossi il pareggio.