"Lavori in corso hanno tranciato i tubi dell’acqua": la protesta in due zone di Vasto

Stanno creando disagi a decine di famiglie i lavori di realizzazione della rete in fibra ottica a Vasto. "Qui hanno danneggiato prima i tubi del metano, poi la rete elettrica, la fogna e ora, in via della Libertà, anche le condotte idriche, lasciando a secco molte case", racconta D.D.D., un residente del quartiere.

"Inoltre, i lavori rumorosi dovrebbero iniziare non prima delle 7 del mattino, ma qui siamo costretti a sopportarli già dalle 6,30".

Il problema non riguarda solo la zona di via Santa Caterina da Siena, tant'è che è lo stesso Comune di Vasto a diffondere un comunicato: "Si informa la cittadinanza che, durante i lavori della Open Fiber, la ditta che ha firmato con il Comune di Vasto un accordo per realizzare un'infrastruttura a banda ultralarga interamente in fibra ottica in città, sono state danneggiate le condotte dell'acqua al cimitero. La Sasi è già intervenuta per riparare le condotte e ripristinare il servizio in giornata".