Vasto, in via Osca spunta il segnale fai da te: pericolo cinghiali

Un triangolo col bordo rosso, nello spazio bianco è disegnato un cinghiale. Il singolare segnale stradale è comparso nelle scorse ore a Vasto ed è stato notato in mattinata dagli automobilisti in transito in via Osca, la strada che attraversa la zona industriale di Punta Penna.

"Il segnale è anomalo, è stato manomesso da qualche spiritoso", commenta Michele Bosco, istruttore di scuola guida e presidente dell'associazione Terre di Punta Aderci, il comitato promotore di una petizione popolare, sottoscritta da oltre 2mila residenti del Vastese, per chiedere alla Regione Abruzzo interventi finalizzati a contenere il proliferare dei cinghiali che, anche in questi giorni, stanno causando numerosi incidenti, oltre a danneggiare costantemente le campagne. "Va rimosso e va ripristinato il segnale indicante il pericolo di attraversamento animali selvatici. Le opzioni previste dal codice della strada sono due: animali domestici, o animali selvatici. Tutt'al più sarebbe stato possibile installare un pannello aggiuntivo con la scritta 'cinghiali'. Questo cartello si trova a 50 metri dalla rotatoria di Punta Penna. È stato manomesso applicando un adesivo".

Intanto, al di là degli scherzi di qualche buontempone, altri ungulati avvistati sulle strade cittadine, ieri sera in via del Porto.