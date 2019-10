Il cosmonauta Walter Villadei ospite di un convegno al Polo liceale Mattioli

Il cosmonauta italiano Walter Villadei sarà ospite del Polo liceale Mattioli di Vasto per il convegno "Aeronautica e Astronautica", organizzato dalla sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica nell'ambito delle iniziative per il suo 40° di fondazione. L'appuntamento, in collaborazione con il Polo Liceale Mattioli Vasto, VastoScienza, il supporto di Aeronautica Militare e CESMA, e il patrocinio del Comune di Vasto, si terrà nell'auditorium dell'istituto vastese il prossimo 5 novembre alle 9.

È "rivolto proprio agli studenti di istituti superiori ed ai genitori, su professioni e lavori in ambiti aeronautica militare, volo ipersonico, volo suborbitale, astronautica e spazio. L'idea è frutto, sintesi e traguardo degli ultimi anni di attività AAA Vasto con Aeronautica Militare, CESMA, Polo Liceale Mattioli e altri istituti scolastici di Vasto, con frequente partecipazione degli studenti, di studio e aggiornamento culturale, fin dentro basi aeree, enti e industrie, sul ventaglio di ruoli, specializzazioni e operazioni nei campi che spaziano dalla progettazione, costruzione e collaudo di mezzi aerospaziali e apparati, all'esercizio, pilotaggio e missioni, al comando e controllo, alla manutenzione, affidabilità e sicurezza, fino a tutta la vasta, ponderosa e imprescindibile logistica che ne ruota intorno, nonché alla gestione e amministrazione di enti e infrastrutture aeronautiche".

Saranno presenti il comandante 32° Stormo Col. Stefano Castelnuovo e il comandante 28° Gruppo/32° Stormo Magg. Marco Santeramo per l'ambito Aeronautica Militare, il tenente colonnello Daniele Mocio dello SMA per la Meteorologia, il Gen. B.A. (r) Giuseppe Cornacchia del CESMA per il Volo Ipersonico, e il cosmonauta Ten. Col. Walter Villadei dello SMA per l'ambito astronautica e spazio.