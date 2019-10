"Tutela del talento atletico": Gaia Smargiassi premiata a L’Aquila dal Coni

Gaia Smargiassi ha ricevuto ieri a L'Aquila il premio Tutela del talento atletico assegnato dal Coni Abruzzo. La 15enne pongista vastese si è piazzata al 5° posto nella classifica regionale dei migliori giovani talenti della Regione negli sport olimpici grazie ai risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale nel 2018.

Questo premio, istituito dalla Scuola regionale dello sport e assegnato ai giovani sportivi e alle società di appartenenza, è un "sostegno ed un incentivo agli atleti che dimostrino di possedere qualità e possibilità d'inserimento in ambito internazionale ed un sostegno anche alle società di appartenenza contribuendo in tal modo alla loro crescita e affermazione".

Nel corso della cerimonia a L'Aquila, Gaia Smargiassi è stata premiata dall'assessore regionale Quintino Liris. È stato proiettato anche un video che ha raccontato i suoi successi conquistati in una carriera sportiva ancora giovane ma già tanto vincente. La giovane vastese - salita al numero 22 della classifica assoluta nazionale - in questa stagione agonistica milita per il secondo anno nella fila del Tennistavolo Norbello e disputa il campionato di serie A2. Per lei quello ottenuto ieri è il secondo premio in questa classifica stilata dal Coni per i giovani talenti dello sport.