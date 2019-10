Un buco nel tetto: "Raccolti 17 quintali di cibo per chi ha bisogno: grazie a tutti"

"Sabato abbiamo raccolto 17 quintali di alimenti da donare ai bisognosi. È stata una giornata di solidarietà per cui dobbiamo dire grazie a tutti". L'asociazione Un buco nel tetto esprime soddisfazione per la riuscita della raccolta alimentare di sabato scorso al Conad Superstore di Vasto. Sono state tante le persone che, nel fare la spesa, hanno riempito dei sacchetti in più lasciati poi ai volontari che hanno collaborato alla raccolta e all'imballaggio degli alimenti che ora verranno consegnati a chi ne ha bisogno.

"Ringraziamo la direttrice del Conad Supestore, Anna Boleto, per la sua disponibilità e la sensibilità a favore della nostra comunità. Ringraziamo tutti i volontari che hanno offerto il proprio tempo, le proprie conoscenze e il proprio talento a servizio di chi vive situazioni di disagio. Ringraziamo i ragazzi e gli educatori dei gruppi dell'Oratorio Salesiano, Agesci, Ads e Azione Cattolica per il servizio offerto con il cuore, e alla Comunità Papa Giovanni XXIII.

Ma un grazie enorme va a tutte le famiglie che hanno offerto amore con un piccolo e semplice gesto offrendo un piccolo sorriso a chi sta attraversando momenti di difficoltà. Abbiamo raccolto ben 4 quintali di cibo in più rispetto allo scorso anno - spiegano i responsabili dell'associazione -. Gli alimenti raccolti ora verranno distributi con l'aiuto della diaconia della comunità Salesiana di Vasto che si occupa delle famiglie bisognose.

Grazie a tutti per aver alimentato la solidarietà. Ricordiamoci: la solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai".