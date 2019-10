Branco di cinghiali attraversa la "Trignina" e provoca incidente; altro impatto sulla SS16

Ancora una serata contraddistinta da incidenti tra auto e cinghiali sulle strade a scorrimento veloce del territorio. Il primo è avvenuto sulla Statale "Trignina" a poca distanza dal tratto in territorio di Cupello (tra gli svincoli di San Salvo e della fondovalle Treste) dove, la settimana scorsa, si era verificato un altro episodio [LEGGI].

Poco prima delle 19 un branco di cinghiali ha attraversato la trafficata arteria. Almeno tre ungulati sono stati investiti provocando danni alle auto; gli animali, non di grandi dimensioni, sono morti, per gli occupanti dei veicoli danneggiati solo un grande spavento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria; il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata.

Poco più tardi, un altro impatto si è verificato sulla Statale 16 in territorio di Casalbordino. Un 30enne di Fossacesia stava viaggiando in direzione sud quando un cinghiale di modeste dimensioni ha attraversato nel tratto immediatamente successivo al campeggio "Santo Stefano". L'ungulato è sbucato dalla sinistra, non c'è stato il tempo di evitarlo. Anche in questo caso l'animale è morto e l'auto, una Fiat Tipo, è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.