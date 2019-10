Are Motorsport: tecnologie e sviluppo per prestazioni al top e riduzione dei consumi della tua auto

Sono cresciuti coltivando la passione per i motori nell’officina di famiglia fino a quando non hanno fatto il grande salto e avviato la loro attività. Emanuele e Francesco Ciccarella hanno creato Are Motorsport, realtà nella zona industriale di San Salvo che si occupa di progettare e sviluppare nuove soluzioni elettroniche per le autovetture.

Ci si può rivolgere ad Are Motorsport per l’elaborazione del proprio veicolo o per la risoluzioni di problemi legati all’elettronica. “Ci occupiamo del miglioramento delle prestazioni e delle performance - spiegano i due giovani tecnici - avvalendoci di strumenti tecnologicamente avanzati”. Da Are Motorsport si realizzano calibrazione del motore, mappature centraline, diagnosi, messa a punto e aggiornamenti software e hardware su sistemi di iniezione e centraline elettroniche.

Si vanno così a migliorare le prestazioni della vettura, a migliorare i consumi attraverso una migliore gestione elettronica agendo sul software di controllo delle autovetture. In questo campo è fondamentale avere una grande conoscenza dell’elettronica e avere flessibilità “per adattarci alle esigenze del cliente. È un lavoro in cui non si può improvvisare e serve un costante aggiornamento”. E poi anche un’adeguata conoscenza della meccanica, cosa che ia fratelli Ciccarella non manca visto che hanno seguito sin da piccoli il lavoro dell’officina paterna.

Il punto di forza di Are Motorsport è il banco Soft-engine di ultima generazione. È un banco di prova potenza sincronizzato monorullo 4x4, con simulazione stradale e acquisizione di dati in tempo reale. Si tratta di uno strumento molto prezioso “che ci permette, nella massima sicurezza, di verificare alcune problematiche che possono avere le autovetture”. Con le prove al banco si possono anche testare le soluzioni elaborate a livello di elettronica riproducendo in tutto e per tutto una prova su strada altamente efficace.

“Ogni elaborazione viene studiata e controllata verificandone la rispondenza con le esigenze del cliente e in linea con tutte le normative vigenti”.

Are Motorsport

Viale Olanda, Zona industriale

66050 San Salvo

www.aremotorsport.com

la pagina facebook - clicca qui

