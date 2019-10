All’Ite "Spataro" di Casalbordino lezioni di Risparmio e Finanza consapevole

Il 26 ottobre nelll’aula magna dell’Ite di Casalbordino, dell’Omnicomprensivo "G. Spataro" di Gissi, si è tenuto l’evento: A scuola di risparmio. Appunti per una finanza consapevole, nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria, un’occasione preziosa per approfondire temi di attualità e di applicazione pratica.

Dal 1° al 31 ottobre in tutta Italia, il comitato per la "Programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria" ha promosso la seconda edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2019) per offrire a tutti occasioni gratuite e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Momenti di riflessione, gioco, confronto sulla gestione del risparmio, ma anche temi assicurativi e previdenziali. Alla presenza degli alunni e dei docenti dell’istituto, del sindaco e dei rappresentati dell’amministrazione comunale di Casalbordino, il professore di Diritto dell’Ite, Gianpaolo Reboa, dopo una breve introduzione di carattere generale sul concetto di "risparmio", ha dato la parola all'avvocato penalista Fiorenzo Cieri, del Foro di Vasto, che ha sensibilizzato i ragazzi sulle possibili truffe di carattere finanziario, riportando dei casi pratici da lui seguiti.

Il convegno si è concluso con l’intervento del direttore generale della BBC "Sangro Teatina", Fabrizio Di Marco, che ha illustrato i principali strumenti finanziari esistenti e le loro differenze fondamentali, sempre sottolineando l'importanza del concetto di prudenza negli investimenti.