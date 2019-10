Sorrisi australiani per Andrea Iannone: a Phillip Island il vastese chiude al 6Â° posto

Sorrisi australiani per Andrea Iannone e l'Aprilia dopo un gran premio da incorniciare. A Phillip Island, una pista dove ha ottenuto sempre buoni risultati, il pilota vastese ottiene un 6° posto, miglior risultato stagionale, al termine di una gara in cui si è rivisto Iannone lottare con i primi della classe. L'Aprilia piazza due piloti in top ten, Espargaro è arrivato 10°, dando prova tangibile della crescita già vista nelle ultime gare. Dopo un anno di lavoro - e tante difficoltà - ci sono segnali positivi rispetto a un progetto di sviluppo in cui la casa di Noale e i due piloti stanno dando il massimo.

In un weekend reso difficile dal maltempo, Iannone aveva ottenuto un confortante 8° posto nelle qualiiche disputate nella mattinata del gp australiano. In gara, poi, è subito partito bene, superando i piloti che lo precedevano, arrivando anche nel 4° giro a mettere la sua moto davanti a tutte le altre accendendo così l'entusiasmo dei suoi tifosi e del box Aprilia.

Con l'evolversi della gara Iannone scivola indietro e poi, con dei buoni sorpassi, va a prendersi la sesta posizione davanti ai connazionali Dovizioso e Rossi. Primo sul traguardo il campione del Mondo, Marc Marquez, che ha preceduto Crutchlow e Miller, con lui sul podio.

La prossima settimana si tornerà subito in pista in Malesia per il penultimo atto della stagione 2019. Iannone e l'Aprilia vorranno tornare ad essere protagonisti per chiudere in crescendo questo campionato e guardare con grande ottimismo all'anno che verrà.

L'ordine d'arrivo: Marquez, Crutchlow, Miller, Bagnaia, Mir, Iannone, Dovizioso, Rossi, Rins, A. Espargaro, Morbidelli, P. Espargaro, Zarco, Abraham, Syahrin, Lorenzo.