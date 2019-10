Poker vincente del Casalbordino. Per il San Salvo successo in rimonta

Bucchianico - Casalbordino 1-4

Con quattro gol il Casalbordino batte in trasferta il Bucchianico e continua a macinare successi nel campionato di Promozione. I giallorossi oggi hanno blindato il successo con una sequenza micidiale alla mezz'ora del primo tempo. Ha aperto le marcature Letto in rovesciata, due minuti dopo ha raddoppiato Fieroni e, al 38', ha segnato anche Koffy. Poco prima dello scadere è arrivato anche il poker firmato Iaboni che ha di fatto chiuso la partita. Nella ripresa il Casalbordino ha potuto agevolmente controllare lasciando al Bucchianico solo la gioia del gol di Malandra a 5 minuti dalla fine. Con questo successo la squadra di mister Borrelli si conferma in vetta con 5 punti di vantaggio sull'Elicese.

San Salvo - Scafa Passo Cordone 2-1

Prezioso successo per il San Salvo che, tra le mura amiche, supera lo Scafa Passo Cordone con una rimonta nel finale. I gol sono tutti nella ripresa. Prima passa in vantaggio la squadra ospite con Traore. Ma i biancazzurri non demordono e, all'87', trovano il pareggio con il rigore realizzato da D'Aprile. La squadra di Ciavatta resta anche in dieci per l'espulsione di Cialdini ma ha la forza di andare ad acciuffare la vittoria con la rete di Vasiu.

La 9ª giornata

O.Sulmona - Raiano 2-0

A.Lanciano - Elicese 1-6

Bucchianico - Casalbordino 1-4

Fossacesia - Val di Sangro 1-2

Miglianico - Ortona 4-0

San Giovanni Teatino - Fater Angelini 2-2

San Salvo - Scafa Passo Cordone 2-1

Silvi - Villa 2015 1-1

Virtus Ortona - Casolana 1-1

La classifica: 25 Casalbordino; 20 Elicese; 17 O. Sulmona, Silvi; 16 Scafa Passo Cordone; 15 Villa 2015; 14 Miglianico, Val di Sangro; 13 Ortona; 12 Fossacesia; 11 Casolana, San Salvo; 10 Fater Angelini; 9 Raiano; 4 Virtus Ortona; 3 San Giovanni Teatino, Bucchianico; 0 A.Lanciano.