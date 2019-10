Ad Alessandra Risi il 33Â° Trofeo Bancarella "Francesco Smargiassi"

Giornata dedicata al commercio ambulante a Vasto dove, nell'area di via Giulio Cesare, via Alessandrini e dintorni, si sta svolgendo la 33ª edizione del Trofeo Bancarella organizzata dall'Apam Fiva Confcommercio guidata da Ottaviano Semerano. Come da tradizione nella mattinata è stato assegnato il Trofeo intitolato alla memoria di Francesco Smargiassi.

Il premio, consegnato dai figli di Francesco Smargiassi, è stato assegnato all'ambulante che arrivava da più lontano, Alessandra Risi che, con la sua esposizione di capi di moda, è arrivata da Rimini. Molto apprezzati i capi e gli accessori in vendita nella bancarella della modellista che lavora a Milano per grandi marchi.

Nell'appuntamento di mezzogiorno, alla presenza degli amministratori comunali e regionali, sono state consegnate anche tre borse di studio a studenti che, lo scorso anno, si sono diplomati con il massimo voto all'IIS Mattei, rappresentato dal dirigente scolastico Gaetano Fuiano. La borsa di studio intitolata a Giuseppe D'Angelo è andata a Joseph Del Re, quella intitolata a Palmerindo Roselli consetnata a Lorenzo Meo, quella intitolata a Francesco Smargiassi è stata assegnata a Federico Di Ninni.

Il sindaco Francesco Menna ha espresso a nome della città il suo apprezzamento per l'iniziativa che viene portata avanti anno dopo anno dagli organizzatori. A chiusura c'è stato anche l'intervento di Antonio Prospero, sindaco di Vasto quando nacque la manifestazione.