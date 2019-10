A Gissi il 31 ottobre câ€™Ã¨ "La strada degli orrori"

Quella del 31 ottobre a Gissi sarà una sereata all'insegna dell'horror. L'associazione Liberi Tutti ha organizzato in via Crocetti "La strada degli orrori", una "una curiosa ed intrigante attrazione" rivolta non solo agli amanti del genere horror ma a tutti coloro che vorranno passare una serata diversa dalle altre.

"Suoni e allestimenti mirati aiuteranno a creare l’atmosfera perfetta per il coraggioso partecipante. Ma sarà soprattutto la particolare presenza di attori in carne ed ossa a rendere tale esperienza ancora più intensa ed agghiacciante.

Per ovvie ragioni, questo percorso horror è sconsigliato ai minori di 14 anni, ai cardiopatici, agli epilettici e a chiunque possegga un’elevata sensibilità - spiegano gli organizzatori - .

E tu? Sei pronto a metterti alla prova?".

Durante la serata sarà presente anche uno stand di ristoro che offrirà: castagne, vino, arrosticini, birra e tanto altro.

Il programma

Ore 17:00 letture a tema per bambini

Ore 18:00 apertura stand

Ore 20:00 inizio percorso horror

Ore 22:00 dj set