La Vastese si prepara alla sfida con la capolista San NicolÃ² Notaresco

La Vastese è pronta alla sfida con il San Nicolò Notaresco, capolista del girone F della serie D insieme alla Recanatese, che andrà in scena domani - domenica 27 ottobre - alle 14.30 all'Aragona. I biancorossi proveranno a tornare a successo dopo il pari di una settimana fa ad Avezzano e la sconfitta casalinga con il Vastogirardi. Non sarà semplice perchè il SN Notaresco è una squadra lanciatissima, che segna tanti gol, e ha tutta l'intenzione di allungare la sua striscia positiva.

"È una sfida difficile perchè affrontiamo una squadra che, fin qui, ha fatto bene - ha detto mister Marco Amelia nella conferenza stampa della vigilia - . Il Notaresco ha ottenuto degli ottimi risultati ma credo che nella testa dei miei ragazzi ci sia la voglia di dimostrare che ci sono, come hanno già fatto nel secondo tempo di Avezzano. Domani ci sono tutte le condizioni per fare una bella partita".

Amelia ha fatto il punto sulla condizione della Vastese. "Siamo una squadra che, in questo momento, ha qualcosa in più a livello fisico delle altre". In più occasioni, però, i biancorossi sono stati costretti a rincorrere. "Le reazioni le abbiamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di recuperare la gara. Con il Vastogirardi ci siamo riusciti, con l’Avezzano non ce l’abbiamo fatta anche se ne abbiamo avuto le occasioni. Ci vogliono testa, concentrazione e attenzione. Il gruppo è buono, è unito. Questo è lo spirito che serve per poter costruire un ciclo vincente. C’è bisogno di limare qualcosa ma a mio avviso la strada è quella buona".

Il tecnico biancorosso ha poi aggiunto: "Oggi c’è bisogno di fiducia nell’ambiente, da parte di tutti. Questo serve per mandare in campo i giocatori nelle migliori condizioni psicologiche. In queste settimane molti tifosi hanno dimostrato di starci vicini e sostenerci. La squadra lo ha sentito e lo sto vedendo da come i ragazzi si sono allenati bene per fare una prestazione importante".

Per la sfida con il Notaresco la società ha indetto la Giornata biancorossa. Non saranno validi gli abbonamenti e i biglietti omaggio. L'acquisto dei tagliandi darà poi diritto ad uno sconto del 50% sui biglietti della prossima sfida interna con il Tolentino.

La 9ª giornata

Atl. Porto Sant’Elpidio - Jesina 1-0

Cattolica - Atl.Terme Fiuggi

Matelica -Vastogirardi

Montegiorgio - Sangiustese

O.Agnonese - Campobasso

Pineto - Avezzano

Real Giulianova - Chieti

Recanatese - Tolentino

Vastese - SN Notaresco