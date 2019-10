Il Futsal Vasto cade in casa dell’Antonio Padovani

Niente da fare per il Futsal Vasto nella trasferta in casa dell'Antonio Padovani. I biancorossi perdono 9-2 rimediando la terza sconfitta esterna del campionato.

La squadra di mister Rossi è andata subito sotto in avvio di partita con l'Antonio Padovani a rete al 6' e all'8'. Il Futsal Vasto reagisce e accorcia le distanze al 13' con Notarangelo. Segnano ancora i padroni di casa ma, nel recupero, i vastesi hanno ancora la forza di rifarsi sotto con Mileno. All'intervallo la squadra di casa è avanti 3-2. Il rientro in campo è nel segno dell'Antonio Padovani che, con tre reti in 13 minuti, blinda la partita portandosi sul 6-2. Gaspari e compagni non riescono più a rientrare in partita e gli avversari incrementano il punteggio fino al 9-2 finale.

Sabato prossimo il Futsal Vasto tornerà a giocare tra le mura amiche, dove fino ad oggi ha raccolto solo successi, contro l'Es Chieti.

La 6ª giornata

Antonio Padovani - Futsal Vasto 9-2

Area L'Aquila - Hatria Team 1-2

Es Chieti - Lions Bucchianico 2-1

Lisciani Teramo - Futsal Lanciano 1-1

Magnificat - La Fenice rinv

Sport Center Celano - Orione Avezzano 3-1

Sulmona Futsal -Atl.Silvi 1-4

La classifica: 16 Atl. Silvi; 14 Futsal Lanciano; 13 Magnificat*, Antonio Padovani; 12 Sulmona Futsal; 10 Sport Center; 9 Orione Avezzano, Hatria Team, Futsal Vasto; 4 Lisciano Teramo, Lions Bucchianico; 3 La Fenice*, Es Chieti; 0 Area L'Aquila. *una partita in meno