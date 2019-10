"Grazie al reparto Malattie Infettive del San Pio: siete favolosi e professionali"

Dal nostro lettore Domenico Smerilli riceviamo una lettera di ringraziamento indirizzata al reparto Malattie Infettive dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Circa un mese fa sono stato colpito da un malessere piuttosto serio per cui sono stato accompagnato al pronto soccorso del nostro ospedale. Dopo un rapido e competente controllo sono stato trasferito nel Reparto Malattie infettive. In questo Reparto ho trovatoo un ambiente ideale per eseguire le necessarie terapie del caso. Il vulcanico ma umano e competente primario, la dottoressa Maria Pina Sciotti, assente al momento del ricovero ma che è rimasta sempre in contatto con il reparto, unitamente ai suoi validi collaboratori si sono adoperati con professionalità, umanità e competenza perchè riuscissi a superare il delicato momento critico. Ci sono riusciti alla grande.

Al momento delle mie dimissioni sento spontaneo il desiderio di esprimere la mia sincera e profonda gratitudine per tutto quanto hanno fatto per me (e, per la verità, anche per gli altri degenti del reparto) trattandomi come una persona di famiglia.

Grazie di cuore dottoressa Sciotti, grazie dottori Antonelli, Mancino e Roselli, grazie alla caposala, dottoressa Maria Rosaria Ferrone, grazie a tutti i bravissimi infermieri del reparto malattie infettive: siete tutti favolosi e professionali!

Domenico Smerilli