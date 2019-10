Febbo in visita alla Denso: "Ãˆ unâ€™eccellenza abruzzese"

Questa mattina Mauro Febbo, assessore regionale alle Attività Produttive, ha visitato la Denso esprimendo la sua stima e grande considerazione nei confronti dell'azienda con queste parole: "La Denso di San Salvo rappresenta un'altra eccellenza per il settore dell’automotive abruzzese e la Regione continuerà ad attenzionare sia i processi di investimento dello stabilimento sia i processi innovativi con l'avvento dell'ibrido ed l'elettrico. Senza dimenticare la vertenza che ha riguardato recentemente i lavoratori che facevano parte dell’ex Sam". L'assessore ha inoltre sottolineato che "La Regione Abruzzo nei prossimi giorni pubblicherà specifici bandi indirizzati ad aziende che, come la Denso, hanno in animo la volontà di investire in ricerca, innovazione e nuovi macchinari. Dopo la visita di oggi sono ancora più convinto di come sia necessario continuare ad investire attraverso bandi e risorse specifici che possano aiutare veramente il tessuto imprenditoriale che nella nostra regione tocca livelli altissimi in termini di qualità e quantità. Per concludere, Mauro Febbo ha specificato come al giorno d'oggi sia indispensabile essere competititvi e innovativi per non restare indietro rispetto alla concorrenza.